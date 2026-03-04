俳優のシン・ヒョンビンとムン・サンミンが共演する韓国ドラマ『深夜2時のシンデレラ』（全10話）が、あす5日（後0：00〜）よりCSホームドラマチャンネルで放送される。【写真】予測不能なラブコメディー『深夜2時のシンデレラ』同作は『賢い医師生活』シリーズや『財閥家の末息子〜Reborn Rich〜』などのシン・ヒョンビンが、超現実主義のキャリアウーマン、ユンソを演じ、『シュルプ』や『ウェディング・インポッシブル』で