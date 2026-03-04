「力の秩序」に関するアンケート結果「力の秩序」は一時的な現象なのか（世界全体）民間非営利団体「言論NPO」は4日、国際秩序の将来像について、世界の主要シンクタンクの外交・安全保障専門家らを対象にアンケートした結果を公表した。約6割がトランプ米大統領に象徴される「力の秩序」の常態化を予測。そのうち約5割は世界が多極化すると見通し、約3割が米中が世界を運営する「G2」に近づくと答えた。「力の秩序」につい