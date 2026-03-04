ミツカンの調味料「味ぽん」が、『映画ドラえもん 新・のび太の海底鬼岩城』とタイアップした「ぽん！っと冒険キャンペーン」を全国で展開している。対象商品を購入すると、ドラえもんデザインのオリジナル「味ぽんキャップカバー」がもらえる店頭施策のほか、映画の世界観と連動したテレビCM・WEB CMも公開している。【写真】ちょこんと乗ったドラえもんが可愛い…オリジナル「味ぽんキャップカバー」同キャンペーンでは、対