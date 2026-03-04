歌手の相川七瀬（51）の次男でドラマーの益子凛生（18）が3日、自身のインスタグラムを更新。高校卒業を報告した。凛生は制服姿の写真と共に「高校を無事卒業しました！」と報告。英文で学友たちへの感謝をつづった。凛生は25年度の「ジュノン・スーパーボーイ・コンテスト」に出場、ドラマーとして相川のバックバンドでドラムを担当している。