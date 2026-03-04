日本テレビは4日、4月期の改編説明会を行った。土曜午後10時から放送していた「with MUSIC」を終了し、新報道番組を立ち上げることを発表した。詳細は後日発表としたが、関係者によるとNHKを3月で退局する和久田麻由子アナウンサーが出演することが内定している。大井秀一総合センター部長は「幅広い層に支持される日本テレビでありたい」と力を込めた。このほか火曜深夜0時24分からtimelesz菊池風磨がMCを務める新音楽番組「夜の