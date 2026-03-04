ドローン磁気探査のイメージ茨城県つくば市の産業技術総合研究所（産総研）は4日、火山の地層や岩石の分布などをドローンで磁気探査する技術を開発したと発表した。人の立ち入りが難しい急斜面でも地質構造を可視化でき、土砂崩れなどの災害リスクを評価する手段として活用を見込む。磁気センサーを搭載したドローンが、地下の岩石が発する磁気の強さを空から測定し、地質構造を推定する。収集したデータを解析し、地下の構造