吉本新喜劇の森田まりこ（45）が4日、自身のインスタグラムを更新。モノマネ写真が反響を呼んでいる。森田は先月25日の投稿で、ミラノ・コルティナ五輪のフィギュアスケート・ペアで日本史上初の金メダルを獲得した三浦璃来のモノマネ写真を披露。フリー演技を終え感極まる三浦に寄せた姿が、「に…似てる」「似すぎてます」と反響を呼んでいた。この日は「五輪マークに乗っているように見えますが、啓之君に投げられて…る