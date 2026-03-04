３日に放送されたＴＢＳ系「未来のムスコ」では、颯太（天野優）が未来から持ってきたスマートウォッチがトラブルがありながらも復旧。未来に戻る日が近づいていることが示唆されるが、ネットでは、颯太の「僕、泣かなかったよ」の一言に、パパママたちが号泣した。未来（志田未来）は映画撮影のため、２週間、颯太と離れることに。留守の間は劇団の仲間や保育士の優太（小瀧望）らが、順番で颯太の面倒を見てくれることになっ