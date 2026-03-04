日本テレビは4日、4月期の改編説明会を行い、火曜深夜0時24分からtimelesz菊池風磨がMCを務める新音楽番組「夜の音−TOKYO MIDNIGHT MUSIC−」を開始することを発表した。毎週1組のアーティストを迎え、トークのほかスタジオライブを披露する。映像作家や衣装、メーク、証明など各方面のクリエーターとコラボレーションした特別な歌唱ステージを届けていく。火曜日の同枠ではこれまで深夜ドラマを放映していた。大井秀一総合センタ