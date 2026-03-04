バンダイスピリッツは、『ONE PIECE』と「NBA」のコラボレーションアイテムとして「S.H.Figuarts ONE PIECE×NBA モンキー・D・ルフィ -NEW YORK KNICKS ver.-」(9,900円)を2026年10月に発売する。3月3日より予約受付を開始した。家電量販店、玩具店・ホビーショップ、スポーツショップ、 プレミアムバンダイ（魂ウェブ商店）にて発売予定。なお本商品は、今後国内外において様々な販路での販売や条件を変更しての販売を行う可能性