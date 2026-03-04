ファミリーレストラン「ココス」は3月3日より、「2026 春のランチメニュー」の提供を開始している。ココス「2026 春のランチメニュー」平日限定で759円から楽しめるココスのお得なランチメニューに、桜海老や菜の花を使った春パスタや、ガーリックが食欲をそそるチキンステーキが登場。また、前菜にぴったりな真いわしのマリネやサーモンのカルパッチョ、食後にぴったりな杏仁豆腐などが、ランチタイム限定のお手頃価格にてライン