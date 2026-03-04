【モデルプレス＝2026/03/04】セブン‐イレブン・ジャパンは、3月10日よりセブンプレミアムアイスクリームの看板商品「セブンプレミアム ワッフルコーン リッチミルク」をリニューアルする。【写真】セブン、累計20回リニューアルを重ねた人気アイス◆「セブンプレミアム ワッフルコーン」リニューアル 2001年、コンビニエンスストア業界でいち早く“ワッフルコーン”を採用し、試行錯誤の上誕生した「セブンプレミアム ワッフルコ