【これからの見通し】有事リスク継続、株式は連日の急落、為替はドル買い継続も神経質に振幅 中東では依然として米国・イスラエルとイランの攻撃の応酬が続いている。トランプ米大統領は戦争が「永遠」に続く可能性を警告しており、泥沼的な長期化が警戒されている。株式市場は連日のパニック売りとなっている。日経平均は2000円超安、韓国株に至っては連日の二桁台の下落率、タイ株式市場は一時取引停止措置が講じられている