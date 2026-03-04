ドル円１５７．４０近辺、ユーロドル１．１６１５近辺＝ロンドン為替 ロンドン朝方、ドル円は157.40近辺、ユーロドルは1.1615近辺で推移している。ドル円は東京午前の157.86付近を高値にその後は157.50台から157.70台で揉み合った。東京午後に入ると売りが強まり157.18付近に安値を更新。片山財務相が「日米財務相声明には為替介入も選択肢に含まれる」などと円安けん制発言を行ったことに反応した。その後は下げ