劇場アニメ「ルックバック」がNHK 総合テレビにて、3月22日23時より放送決定。地上波初放送となる。 「チェンソーマン」などの藤本タツキが描いた渾身の青春物語を原作に、劇場アニメーション化した作品。監督・脚本・キャラクターデザインを務めたのは、「ヱヴァンゲリヲン新劇場版：破」、「借りぐらしのアリエッティ」、「風立ちぬ」などに主要スタッフとして携わってきた、押山清高。 あらすじ 学年