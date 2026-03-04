先日、日本初デジタルバンク「みんなの銀行」にて、開発現場を肌で感じる「2daysインターンシップ」が開催されました。今回のワークテーマは、「GitLabで実際のコードに触れ、課題解決を通して開発のリアルを体験しよう」。単なるプログラミング体験に留まらない、デジタルバンクのエンジニアが日常的に向き合っている「本物のプロセス」を再現した、2日間の舞台裏をレポートします。チーム戦！ポイント制で挑む「バックログ攻略」