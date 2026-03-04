宝塚歌劇宙組の博多座公演ミュージカル「愛するには短すぎる」、スーパー・レビュー「ＶＩＶＡ！ＦＥＳＴＡ！２０２６ｉｎＨＡＫＡＴＡ」が４日、福岡・博多座で開幕した。トップスターの桜木みなとにとって博多座公演は、「銀河英雄伝説＠ＴＡＫＡＲＡＺＵＫＡ」（２０１３年）、「王家に捧ぐ歌」（１６年）、「黒い瞳」「ＶＩＶＡ！ＦＥＳＴＡ！ｉｎＨＡＫＡＴＡ」（１９年）に続く、４度目の出演。「また出演