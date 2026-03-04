3月8日は「ミモザの日」 3月8日は国際女性デー。別名「ミモザの日」とも呼ばれているこの日に食卓を鮮やかに彩るミモザサラダはいかがでしょうか？旬の春キャベツをたっぷり使っている華やかなミモザサラダをご紹介します。 ※記事のメイン写真はこちらのレシピを参考に調理させていただきました 卵の白身と黄身を分けてミモザ風に 1.キャベツとブロッコリーはレンジで加熱してからお皿に盛ります。 2.ゆで卵は白身と黄身