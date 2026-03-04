JR西日本は4日、「ハローキティ新幹線」の運行終了を前に、「フィナーレアート」を公開した。【画像多数】ハローキティ新幹線、フィナーレへ…オリジナルグッズ第三弾ずらりハローキティ新幹線は、5月17日をもって運行終了する。感謝を込めてさまざまなフィナーレ企画を展開中で、“最後のプレゼント”として「フィナーレアート」が完成した。「みんなの笑顔と想い出をカタチにしたい！」という想いから、昨年より思い出写真