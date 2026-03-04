北海道大は4日、2月25日に実施した一般選抜（前期日程）の英語の問題で出題ミスがあったと発表した。英語の受験者計5266人全員を正解として扱う。合否に影響はないとしている。大学によると、問題文の一部に誤記があり、正しい選択肢を選べない形になっていた。出題者が試験後の点検でミスを見つけた。