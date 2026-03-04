広島県は３日、２０１８〜２４年度に実施した災害復旧工事で、行っていない地権者との協議を記すなど公文書６４件に虚偽の内容が含まれていたと発表した。県は、虚偽の公文書をもとに国から受けた補助金など計約７３００万円を返還するとしている。発表によると、西日本豪雨で被害を受けた河川の改修工事などを巡って作成した地権者らとの協議録６４件で、協議内容や協議日、協議相手に虚偽があった。虚偽文書の作成は五つの県