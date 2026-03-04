“もえあず”の愛称で知られる大食いアイドルもえのあずき（38）が、3日放送のABEMA「愛のハイエナ5」（火曜後11・00）に出演し、大食いの道に進むきっかけを明かした。番組では、全国の荒れる成人式で、特に目立っていた新成人たちのその後を追う特集を放送。スタジオ出演者たちが人生の節目について話す中、もえのは「私は大食い選手権で優勝した瞬間です」と答えた。「さらば青春の光」東ブクロから「いつ気づくんですか