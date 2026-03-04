◇サッカーAFC女子アジアカップオーストラリア2026 グループステージ第1節(3月1日〜4日、オーストラリア)サッカー女子アジアカップは日本時間4日、グループステージC組の第1節が行われ、日本はチャイニーズタイペイとの対戦。谷川萌々子選手や清家貴子選手のゴールで快勝しました。試合は前半から日本が攻め立て一方的な展開に。一時は8割近いボール支配率で何度も相手ゴール前に迫ります。それでも前半は相手の粘り強い守備をこじ