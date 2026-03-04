歌手ジャスティン・ビーバー（32）の妻でモデルで実業家のヘイリー・ビーバー（29）が、第1子ジャック・ブルース君（16カ月）の妊娠は想定以外だったと明かした。出演したポッドキャスト番組で、番組の共同ホストで自身の産婦人科医でもあるタイス・アリアバディ医師とのやりとりの中で健康上の理由から「妊娠はしないように」と忠告されていたことを明かした。ヘイリーによると、妊娠中に流産や早産リスクが上がる「子宮中隔」の