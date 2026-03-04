3月1日（日）の『有吉クイズ』では、人気企画「有吉と行くメモドライブ」から生まれた新企画「芸能人ビンゴ選手権」が放送された。芸人4組がビンゴ司会術を競う企画で、レイザーラモンの2人が大暴れを見せ…。【映像】思わずせいやも「3次会や！」カオスとなったビンゴ大会以前、同番組の人気企画「メモドライブ」で、有吉弘行の希望でビンゴパーティーが実施されたことがあった。その際、出演者のパンサー・向井慧が司会を務めた