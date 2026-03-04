ダイドーグループホールディングスがこの日の取引終了後に、２７年１月期の連結業績予想を発表しており、売上高２４６８億円（前期比２．３％増）、営業利益１０５億円（同２．５倍）、最終利益５０億円（前期３０３億２２００万円の赤字）を見込む。年間配当予想は前期と同じ３０円を予定している。 トルコ飲料事業・ポーランド飲料事業ともに増収を見込み海外事業の成長が牽引役となる見通し。一