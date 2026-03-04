なでしこジャパンは３月４日、夏のオーストラリアで開催されている女子アジアカップのグループステージ第１節で、台湾と対戦した。４年前の前回大会は、優勝した中国相手に２−２、PK戦の末に準決勝で敗退。２大会ぶりの３回目のアジア制覇を目ざす日本は、立ち上がりから圧倒的に押し込む。ハーフコートゲームで猛攻を続けるが、守備を固める台湾を相手に決定打は放てない。44分にはペナルティエリア右でスルーパスを受けた