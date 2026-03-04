なでしこジャパンは３月４日、オーストラリアで開催されている女子アジアカップのグループステージ第１節で台湾と対戦。MF谷川萌々子が先制ゴールを挙げた。日本女子代表は立ち上がりからボールを握り押し込む展開も、１点が遠いもどかしい展開に。それでも61分、ついに先手を取った。最終ラインの高橋はなが、相手陣中央から相手の背後に浮き球のパスを供給。これに反応してゴール前に抜け出した谷川が、完璧な胸トラップか