野宮真貴が自身のInstagramを更新し、小泉今日子とYOUとの3ショットを披露した。 【写真】小泉今日子＆YOU＆野宮真貴のリハスタでの和気あいあいとした3ショット ■野宮真貴のライブに小泉今日子とYOUがゲスト出演する 1981年に『ピンクの心』でソロデビューした野宮。ポータブル・ロックを経て、1990年代にはピチカート・ファイヴのメンバーとして音楽ファンを虜にした。その後もソロとして活動を続け