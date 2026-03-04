3月5日の決算発表銘柄（予定）★は注目決算 ■発表時間未確認※カッコ()内は直近決算発表の公表時刻 ◆本決算： ★ 積水ハウス [東Ｐ] (前回12:00) タカショー [東Ｓ] (前回15:30) ◆第2四半期決算： ティーライフ [東Ｓ] (前回15:00) 合計3社 ※「株探」では、株価、PER、利回りなどを併記した【決算発表予定】銘柄一覧をご覧いただけます。 株探ニュー