4日15時45分、大阪取引所の日経225先物期近2026年3月限は前日清算値比1900円安の5万4250円で取引を終えた。出来高は9万8183枚だった。この日の日経平均株価の現物終値5万4245.54円に対しては4.46円高。 株探ニュース