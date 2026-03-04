4日15時45分、TOPIX先物期近2026年3月限は前日清算値比129.5ポイント安の3638ポイントで取引を終えた。出来高は11万8442枚だった。この日のTOPIXの現物終値3633.67ポイントに対しては4.33ポイント高。 株探ニュース