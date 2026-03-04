4日15時45分、JPX日経インデックス400先物期近2026年3月限は前日清算値比1290ポイント安の3万2810ポイントで取引を終えた。出来高は1万2509枚だった。この日のJPX日経インデックス400の現物終値3万2918.36ポイントに対しては108.36ポイント安。 株探ニュース