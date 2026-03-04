4日15時45分、東証REIT指数先物期近2026年3月限は前日清算値比28.5ポイント安の1959ポイントで取引を終えた。出来高は286枚だった。この日の東証REIT指数の現物終値1951.36ポイントに対しては7.64ポイント高。 株探ニュース