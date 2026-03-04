2026年3月4日、独国際放送局ドイチェ・ヴェレの中国語版は「中国はなぜイランを見殺しにするのか」と題し、独紙フランクフルター・アルゲマイネ・ツァイトゥング（FAZ）やスイス紙ノイエ・チュルヒャー・ツァイトゥング（NZZ）といったドイツ語メディアの報道を引用して、イラン危機で中国が「静観」を選んだ背景を報じた。記事はまず、FAZの分析を引用し、中国とイランが数十年来の伝統的盟友でありながら、北京がイランへの具体