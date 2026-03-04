「今回の空白域は（02）〜（04）。ケチャップ数字は24回ぶりに出た（11）と、18回ぶりの（43）です。最有力は（19）。最後に出たのが昨年の12月8日で、今年まだ出ていないのは、この（19）だけになっています。空白域のなかで推したいのは（04）。直近50回で出現が4回しかありません。月別データからの狙いは（07）です」（ロト探偵・工藤氏）【ロト6 第2082回 3/5（木）＆ 第2083回 3/9（月） 予想数字】・02 04 11 21 27 41・0