2026/2/20〜2/26のYouTubeチャートTOP100の週間総視聴回数は前週比2.2％増、TOP100の初登場作は14作（前週13作）となった。【画像】YouTubeチャート週間TOP11〜30一覧M!LK「爆裂愛してる」（733.3万回）が前週3位からランクアップし、初の1位を獲得した。2位は前週1位だった「好きすぎて滅！」（643.0万回）で、2月18日にリリースした両A面シングル「爆裂愛してる／好きすぎて滅！」の収録曲2曲が1位、2位を独占した。「爆裂