先月のフェブラリーSで連覇を達成したコスタノヴァ（牡6＝木村、父ロードカナロア）は、招待を受諾しているゴドルフィンマイル（3月28日、メイダン）に向け、6日に美浦トレセンに帰厩予定であることが分かった。4日、社台グループオーナーズが発表。出否に関しては、今後の状況を見極めた上で決定するとしている。