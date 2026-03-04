競泳・東京五輪2冠の大橋悠依さんが4日、自身のSNSで結婚を発表しました。大橋さんはオリンピックに2021年東京大会・2024年パリ大会と連続出場しました。東京五輪では女子200m個人メドレーと女子400m個人メドレーでともに金メダルを獲得。同一大会2冠は日本競泳女子史上初の快挙でした。その後、2024年9月の国民スポーツ大会を最後に現役を引退しています。4日に自身のインスタグラムを更新した大橋さん。東京タワーを背景に笑顔で