法人向けの軽油販売をめぐる独占禁止法違反事件で、東京地検特捜部などがきょう、都内にあるガソリンスタンド運営会社の本社などに家宅捜索に入りました。東京地検特捜部と公正取引委員会が独占禁止法違反の疑いで家宅捜索に入ったのは、東京・文京区にあるガソリンスタンド運営会社「東日本宇佐美」の本社などです。この事件は、ガソリンスタンド運営会社8社が、運送事業者など法人向けに販売していた軽油の価格調整を行っていた