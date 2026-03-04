4日（水）、SV.LEAGUE MEN（SVリーグ男子）の東京グレートベアーズが、3月29日（日）に有明コロシアムで行われるSVリーグ男子第19節GAME2の日本製鉄堺ブレイザーズ戦に、声優の細谷佳正さんが出演することを発表した。 細谷さんは、2014年と2016年の2度声優アワード助演男優賞を受賞したほか、「ハイキュー!!」の東峰旭役、「ゴールデンカムイ」の谷垣源次郎役、「進撃の巨