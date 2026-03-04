女優の大政絢（35）が4日までに自身のインスタグラムを更新。オフショットを公開した。「#今日の絢服」と書き出し、「赤い服はあまり持っていないけれど、無性に袖を通したくなる日がある」と紹介。赤いジャケットが目を引くコーディネートを披露した。ファンからは「可愛すぎます」「凄く奇麗です」「笑顔も素敵」「今日の私服カッコキレかわゆい」「絢ちゃん赤似合う」などのコメントが寄せられた。