ミラノ・コルティナ五輪で銅メダル獲得ミラノ・コルティナ五輪のフリースタイルスキー女子モーグルで銅メダルを獲得したペリーヌ・ラフォン（フランス）がインスタグラムを更新。五輪直後の来日を振り返り、感謝の言葉をつづっている。ラフォンは、1日まで富山県で開催されたワールドカップ（W杯）富山なんと大会に出場。女子モーグルで五輪に続く、銅メダルを獲得した。自身のインスタグラムでは大会の様子やオフショットなど