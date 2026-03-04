DeNAとのオープン戦に5回から登板し、4回1安打無失点と好投した中日・桜井＝横浜中日は新人2人が投げ、明暗が分かれた。先発中西は3暴投と制球に苦しみ、4回6安打3失点。桜井は球に切れがあり、4回1安打無失点と好投した。DeNAは先発候補のコックス、デュプランティエが順調な調整ぶりを示した。