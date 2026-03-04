大阪市のテーマパーク「ユニバーサル・スタジオ・ジャパン（ＵＳＪ）」が３月末に開業２５年を迎える。４日から約１年間、人気キャラクターによるパレードなどの記念イベントを開き、パークを盛り上げる。３日は、ＵＳＪの人気キャラクター「スヌーピー」や「エルモ」、俳優の仲里依紗さん（３６）らが登場するセレモニーのほか、任天堂の人気ゲーム「ポケットモンスター」や「スーパーマリオ」のキャラクターなどによるパレー