日本代表「侍ジャパン」は4日、強化試合を行った大阪から5日に開幕する第6回ワールド・ベースボール・クラシック（WBC）1次ラウンドの舞台である東京に移動。岡本和真内野手（29＝ブルージェイズ）は、メジャーリーガーとして迎える2度目のWBCの舞台について「いやいや、僕は変わらないです。何も変わらないです」と語った。久しぶりの東京ドーム。グラウンドに足を踏み入れ「芝生も変わっていますし、ベンチが“プロ版”とい