野球日本代表「侍ジャパン」は４日、大阪から東京へ移動し、東京ドームで調整した。練習前にマウンド後方に井端監督以下、コーチ、全選手が整列して記念撮影。大谷は最初は２列目に立っていたが前列の椅子に座り、鈴木と松本の間で写真におさまった。ＷＢＣは５日に開幕し、日本は６日の台湾戦で大会初戦を迎える。