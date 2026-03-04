「わさび」や「しょうが」高騰に飲食店が悲鳴を上げている。わさびは卸売価格で1年前に比べ約7割上昇し、しょうがも1割以上高くなっている。背景には夏の記録的な高温に加え、世界的な日本食ブームもあるという。海鮮丼に欠かせない「わさび」東京・千代田区の「まぐろ丼や恵み」では、バーナーでこんがりとあぶったトロにねぎとろを重ね、仕上げにこんもりと「わさび」を乗せて海鮮丼を提供している。客から追加オーダーが入る