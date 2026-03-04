JTは3月3日、タバコ製品の新ブランド「ノルディックスピリット」を発売。これは「モダンオーラル」と呼ばれるカテゴリーで、特に海外では飛躍的に伸長しています。本稿では特徴や商品ラインナップ、実際の味わいなどを解説していきます。 ↑発売日に行われた発表会には、俳優の戸塚純貴さん（中央左）、映像ディレクターの大根仁さん（中央右）らが登壇。 まずはコーラとベリー味の2種を14パウチ入り500円で 「ノルディッ