こちらは｢かいサポ（お買いものサポーターチーム）｣が編集・執筆した記事です。Amazon（アマゾン）では、2026年3月3日（火）0時から3月5日（木）23時59分まで｢Amazon新生活先行セール｣を開催中。現在、花粉・ハウスダストなどによるアレルギーの専用鼻炎薬、エスエス製薬の「アレジオン20」がお得に登場しています。 ■この記事で紹介している商品 【第2類医薬品】アレジオン20 48錠 2,916円 （65%オフ